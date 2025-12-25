İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 09:00
    Barselona Bundesliqa klubunun müdafiəçisinin transferini nəzərdən keçirir

    İspaniyanın "Barselona" klubu Almaniya təmsilçisi "Union" (Berlin) komandasında çıxış edən futbolçu Dioqu Leytenin transferini nəzərdən keçirir.

    "Report" "Sport.es" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi 26 yaşlı müdafiəçini yanvarda heyətinə qatmaq niyyətindədir.

    Portuqaliyalı oyunçunun Berlin komandası ilə müqaviləsinin müddəti cari mövsümün sonunda başa çatacaq.

    Qeyd edək ki, Dioqu Leyte cari mövsüm Bundesliqada 11, Almaniya Kubokunda 2 matçda iştirak edib.

    Barselona klubu Dioqu Leyte transfer Union Berlin

