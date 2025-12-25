В Баку и регионах задержаны 22 человека за продажу пиротехнических средств

В Баку и регионах за последние два дня задержаны 22 человека за продажу пиротехнических средств.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Отмечено, что у них обнаружены пиротехнические средства различных видов с высоким звуковым и световым эффектом.