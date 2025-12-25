İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Son iki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 25 dekabr, 2025
    • 14:41
    Son iki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb

    Bakıda və bölgələrdə son iki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onlardan müxtəlif növ yüksək səs və işıq effekti yaradan pirotexniki vasitələr aşkarlanıb.

    pirotexniki Daxili İşlər Nazirliyi
    В Баку и регионах задержаны 22 человека за продажу пиротехнических средств

    Son xəbərlər

    15:19

    Dekabr ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilib

    Sosial müdafiə
    15:18

    Peskov: Ukrayna ilə sülh müqaviləsinin ilkin variantı təhlil olunur

    Digər ölkələr
    15:18

    Bakıda "Land Rover" idarə edən narkokuryerdən 17 kq marixuana aşkarlandı - Əməliyyat görüntüləri

    Hadisə
    15:17

    Mikayıl Cabbarov: "Əczaçılığın inkişafı dərman təminatının gücləndirilməsinə xidmət edir"

    Biznes
    15:16

    Həndbol üzrə Azərbaycan I Liqasında iştirak edəcək komandalar müəyyənləşib

    Komanda
    15:12

    Paşinyan: İranla strateji tərəfdaşlıq sənədini imzalamağa hazırıq

    Region
    15:10

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    15:09

    "Kəpəz" futbolçu seçimlərinə başlayır

    Futbol
    15:05

    İlin ən yaxşı qadın futbol hakiminin adı açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti