Son iki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 25 dekabr, 2025
- 14:41
Bakıda və bölgələrdə son iki gündə pirotexniki vasitələr satan 22 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, onlardan müxtəlif növ yüksək səs və işıq effekti yaradan pirotexniki vasitələr aşkarlanıb.
