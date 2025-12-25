Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    В Азербайджане создадут систему статистических показателей по цифровой экономике

    Бизнес
    • 25 декабря, 2025
    • 14:59
    В Азербайджане создадут систему статистических показателей по цифровой экономике

    В Азербайджане планируется создание системы статистических показателей по цифровой экономике.

    Как передает Report, это отражено в утвержденной сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева "Государственной программе по развитию официальной статистики на 2026-2030 годы".

    Согласно документу, создание системы запланировано на 2027–2030 годы. Основным исполнителем работы будет Государственный комитет статистики, а вспомогательными исполнителями - Министерство экономики и Министерство цифрового развития и транспорта.

    В связи с этим предусматривается анализ поступающих запросов по цифровой экономике, в том числе электронной торговле, изучение международных методологических рекомендаций, передового опыта в этой сфере и разработка системы статистических показателей.

    цифровизация экономика цифровая экономика статистика электронная торговля госпрограмма Госкомстат Минэкономики цифровое развитие
    Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyata dair statistik göstəricilər sistemi hazırlanacaq
    Azerbaijan to develop statistical indicators for digital economy

    Последние новости

    16:11

    Президентские выборы в Украине могут пройти в первой половине 2026 года

    Другие страны
    16:11
    Фото

    На освобожденных территориях введены в эксплуатацию более 50 энергообъектов

    Энергетика
    16:05

    Терракотовых воинов из Китая привезут в Москву в 2026 году

    Это интересно
    15:56

    Умерла героиня популярного фильма "Москва слезам не верит"

    В регионе
    15:50
    Видео

    В Баку у наркокурьера, управлявшего автомобилем Land Rover, изъято 17 кг марихуаны - Оперативные кадры

    Происшествия
    15:46

    Микаил Джаббаров заявил о значении фармацевтической отрасли для ненефтяной экономики

    Бизнес
    15:42
    Фото

    В Парке Победы в Ханкенди на 44 ступенях выгравированы названия освобожденных населенных пунктов

    Внутренняя политика
    15:41

    ГФСЗ полностью выплатил пенсии и социальные пособия за декабрь

    Социальная защита
    15:31
    Фото

    Салех Мамедов: В Азербайджане за 2015-2025гг построено и отремонтировано около 11 тыс. км дорог

    Инфраструктура
    Лента новостей