В Азербайджане создадут систему статистических показателей по цифровой экономике

В Азербайджане планируется создание системы статистических показателей по цифровой экономике.

Как передает Report, это отражено в утвержденной сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева "Государственной программе по развитию официальной статистики на 2026-2030 годы".

Согласно документу, создание системы запланировано на 2027–2030 годы. Основным исполнителем работы будет Государственный комитет статистики, а вспомогательными исполнителями - Министерство экономики и Министерство цифрового развития и транспорта.

В связи с этим предусматривается анализ поступающих запросов по цифровой экономике, в том числе электронной торговле, изучение международных методологических рекомендаций, передового опыта в этой сфере и разработка системы статистических показателей.