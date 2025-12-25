Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Премьер: Армения никогда не работала с такими масштабными проектами как TRIPP

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 15:24
    Премьер: Армения никогда не работала с такими масштабными проектами как TRIPP

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван никогда еще не участвовал в реализации проектов сопоставимых по масштабу с "Маршрутом Трампа" (TRIPP).

    Как передает Report, об этом Пашинян сказал журналистам.

    Премьер также отметил, что в ходе реализации над такими крупными проектами, возникают "непроясненные вопросы".

    "Наша проблема в том, что раньше мы имели дело с маленькими проектами. Мы не привыкли к большим проектам, особенность которых в том, что всегда остаются непроясненные вопросы. Когда ты решаешь один вопрос, возникают еще четыре, и так далее", - отметил он, не приводя конкретных примеров "непроясненных вопросов".

    Пашинян также отметил, что Ереван и Вашингтон находятся на этапе подготовки документа, описывающего стратегические рамки проекта TRIPP.

    По его словам, первым этапом реализации этого документа станет строительство железной дороги.

    "Мой прогноз остается прежним: практическую реализацию "Маршрута Трампа" мы начнем проводить на земле во второй половине 2026 года", - добавил премьер.

