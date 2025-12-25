Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Азербайджане разработают "Классификацию видов экономической деятельности" на основе опыта ЕС

    Бизнес
    • 25 декабря, 2025
    • 15:18
    В Азербайджане разработают Классификацию видов экономической деятельности на основе опыта ЕС

    В Азербайджане планируется разработка новой национальной "Классификации видов экономической деятельности" на основе опыта Европейского союза (ЕС).

    Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе по развитию официальной статистики на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

    Согласно документу, реализация системы будет охватывать 2026-2027 годы. Основным исполнителем работы будет Государственный комитет статистики.

    Эта классификация будет разработана и внедрена на основе классификации ЕС "Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Revision 2.1)".

    Ильхам Алиев распоряжение Европейский союз Классификация видов экономической деятельности
    Avropa İttifaqının təcrübəsi əsasında yeni milli "İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı" hazırlanacaq
    Azerbaijan to develop 'Classification of Economic Activities' based on EU experience

