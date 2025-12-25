В Азербайджане разработают "Классификацию видов экономической деятельности" на основе опыта ЕС

В Азербайджане планируется разработка новой национальной "Классификации видов экономической деятельности" на основе опыта Европейского союза (ЕС).

Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе по развитию официальной статистики на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, реализация системы будет охватывать 2026-2027 годы. Основным исполнителем работы будет Государственный комитет статистики.

Эта классификация будет разработана и внедрена на основе классификации ЕС "Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Revision 2.1)".