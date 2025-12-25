Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Ходжалы, Ходжавенд и Зангилан выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    25 декабря, 2025
    • 06:30
    В Ходжалы, Ходжавенд и Зангилан выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    В села Шушакянд и Ханюрду Ходжалинского района, в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Мамедбейли Зангиланского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает Report, на данном этапе в Шушакянд возвращаются 20 семей (83 человека), в Ханюрду - 12 семей (50 человек), в Гырмызы Базар - 37 семей (169 человек), а в Мамедбейли - 29 семей (147 человек).

    Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

    Но в результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

    Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

