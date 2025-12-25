В Азербайджане планируется модернизация системы статистики

В Азербайджане готовится масштабная модернизация национальной статистической системы, которая будет реализована в соответствии с передовыми международными стандартами.

Как сообщает Report, это отражено в "Государственной Программе развития официальной статистики в Азербайджане на 2026-2030 годы", утвержденной указом президента Ильхама Алиева сегодня.

Модернизация будет осуществлена на базе рекомендаций, полученных по результатам внешнего аудита национальной статистической системы.

"В результате глобальной оценки национальной статистической системы могут возникнуть разногласия между различными государственными органами относительно данных рекомендаций. По этой причине предусматривается создание рабочих групп для согласования соответствующих вопросов", - отмечается в документе.

Согласно Программе, в 2026-2030 годах будут определены приоритеты для следующего этапа развития официальной статистики, а также будут сформулированы основные задачи, стоящие перед национальной статистической системой на 2031-2035 годы, с целью совершенствования информационного обеспечения в соответствии с государственной политикой в области социально-экономического развития.

Планируется разработать проект Государственной Программы развития официальной статистики на 2031-2035 годы.

Одновременно предусматривается повышение качества услуг, предоставляемых статистическими органами, на основе результатов опросов, проведенных среди пользователей официальной статистической информации.