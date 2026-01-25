Трамп отреагировал на убийство в ходе антимигрантского рейда в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент со стрельбой во время антимигрантского рейда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Как передает Report, об этом Дональд Трамп на странице соцсети Truth Social.

Политик опубликовал фотографию огнестрельного оружия человека, застреленного федеральным агентом, и задался вопросом, где была местная полиция и почему ее сотрудники не защитили коллег из иммиграционного и таможенного ведомства (ICE).

Трамп упомянул, что, по некоторым данным, полицейским не позволили выполнять свою работу и защитить федеральных агентов.

"Где же десятки миллиардов долларов, которые были украдены у некогда Великого штата Миннесота? Мы оказались в такой ситуации из-за масштабных финансовых махинаций, из-за которых пропали миллиарды долларов, и из-за нелегальных преступников, которым было позволено проникнуть в штат благодаря политике открытых границ, проводимой демократами. Мы хотим вернуть деньги, и вернуть немедленно", - написал американский лидер.