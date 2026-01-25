Мэр Миннеаполиса призвал суд приостановить операции по борьбе с мигрантами

Мэр города Миннеаполис (штат Миннесота) Джейкоб Фрей сообщил, что просит суд временно запретить федеральные операции по борьбе с нелегальными мигрантами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Джейкоб Фрей заявил на пресс-конференции, организованной в связи с произошедшим вооруженным инцидентом в городе Миннеаполис.

"После сегодняшней стрельбы Миннеаполис подает заявление, чтобы побудить судью в понедельник вынести решение о временном ограничительном судебном запрете. Это немедленно принесло бы нам облегчение и помогло бы остановить эту операцию, причинившую так много вреда Миннеаполису и Миннесоте, приведшую к нескольким случаям стрельбы и трагических смертей", - сказал он.

Градоначальник также проинформировал, что протесты в Миннеаполисе проходят в основном спокойно, тем не менее он принял решение запросить помощь национальной гвардии Миннесоты. "Всего в полицейском департаменте Миннеаполиса около 600 сотрудников. Выходные дни были отменены. Мы не сможем справиться в одиночку, поэтому нам нужна помощь", - объяснил Фрей.

В свою очередь, глава полиции города Брайан О'Хара, также принимавший участие в пресс-конференции, заявил, что ранее в субботу протестующие возводили баррикады и забрасывали правоохранителей бутылками и кусками льда, однако ситуацию удалось стабилизировать. "Сейчас митинг проходит мирно, мы просим с уважением относиться к жизням и имуществу всех в этом городе", - заключил Фрей.