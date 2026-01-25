İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Minneapolis meri məhkəmədən miqrantlara qarşı əməliyyatları dayandırmağı tələb edib

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 07:17
    Minneapolis meri məhkəmədən miqrantlara qarşı əməliyyatları dayandırmağı tələb edib

    Minneapolis şəhərinin meri Ceykob Frey məhkəmədən qanunsuz immiqrantlara qarşı federal əməliyyatların müvəqqəti olaraq dayandırılmasını istədiyini açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə mer şəhərdə baş verən silahlı insidentlə əlaqədar təşkil olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    "Bugünkü atışmadan sonra Minneapolis, hakimdən bazar ertəsi günü müvəqqəti qadağan qərarı verməsini tələb etmək üçün vəsatət təqdim edir. Bu, bizə dərhal rahatlıq gətirəcək, Minneapolis və Minnesotaya çoxlu ziyan vuran, bir neçə atışmaya və faciəli ölümə səbəb olan mövcud əməliyyatın qarşısını almağa kömək edəcək", - deyə o bildirib.

    Mer həmçinin Minneapolisdəki etirazların əsasən dinc olduğunu, lakin Minnesota Milli Qvardiyasından kömək istəmək qərarına gəldiyini söyləyib: "Minneapolis polis departamentində təxminən 600 polis əməkdaşı var. İstirahət günləri isə ləğv edilib. Biz təkbaşına bunun öhdəsindən gələ bilmərik, ona görə də köməyə ehtiyacımız var".

    Minneapolis mer polis miqrant
    Мэр Миннеаполиса призвал суд приостановить операции по борьбе с мигрантами

    Son xəbərlər

    07:17

    Minneapolis meri məhkəmədən miqrantlara qarşı əməliyyatları dayandırmağı tələb edib

    Digər ölkələr
    06:48

    Britaniyada FTB-nin analoqu yaradılır

    Digər ölkələr
    06:21

    Rəsmi Moskva: Rusiya və ABŞ normal həyata qayıdır

    Region
    05:44

    "Politico": Əbu-Dabidə keçirilən danışıqların əsasını iqtisadi əməkdaşlıq təşkil edib

    Digər ölkələr
    05:13
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Nizə və ox ucları ilə oxunan tarix

    Daxili siyasət
    04:52

    ABŞ Səhiyyə Nazirliyi dövlət qrantlarının tətbiqini dayandırıb

    Digər ölkələr
    04:17

    Minneapolisdəki atışmadan sonra etirazçılar barrikadalar qurmağa başlayıblar

    Digər ölkələr
    03:49

    Tramp Minneapolisdəki atışmaya münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Hindistanda müalicəsi olmayan ölümcül virus yayılmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti