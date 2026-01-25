Экономика стала одной из главных тем переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Другие страны
- 25 января, 2026
- 04:42
Вопросы экономического сотрудничества легли в основу трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.
По данным издания, также обсуждался вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).
"Значительная часть переговоров на этой неделе была посвящена экономическим вопросам, а также вопросу о том, кто контролирует Запорожскую АЭС", - говорится в материале.
Источник издания отметил, что Россия и США начали обсуждать возможность совместной работы на ЗАЭС, что может открыть новые перспективы для бизнес-проектов между странами.
