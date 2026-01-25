Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Экономика стала одной из главных тем переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 04:42
    Экономика стала одной из главных тем переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Вопросы экономического сотрудничества легли в основу трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

    По данным издания, также обсуждался вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

    "Значительная часть переговоров на этой неделе была посвящена экономическим вопросам, а также вопросу о том, кто контролирует Запорожскую АЭС", - говорится в материале.

    Источник издания отметил, что Россия и США начали обсуждать возможность совместной работы на ЗАЭС, что может открыть новые перспективы для бизнес-проектов между странами.

    российско-украинская война США Запорожская АЭС экономика

    Последние новости

    05:12

    Замглавы МИД РФ: Контакты России и США по раздражителям без огласки идут в столицах

    В регионе
    04:42

    Экономика стала одной из главных тем переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Другие страны
    04:03

    Мэр Миннеаполиса призвал суд приостановить операции по борьбе с мигрантами

    Другие страны
    03:39

    В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах

    Другие страны
    03:13

    После стрельбы в Миннеаполисе протестующие начали строить баррикады

    Другие страны
    02:50
    Фото

    В Сирии предотвращен теракт

    Другие страны
    02:11

    Уиткофф: Трехсторонняя встреча делегаций США, России и Украины в ОАЭ была конструктивной

    Другие страны
    01:52

    Трамп отреагировал на убийство в ходе антимигрантского рейда в Миннеаполисе

    Другие страны
    01:14

    США допускают проведение в скором времени встречи Путина и Зеленского

    Другие страны
    Лента новостей