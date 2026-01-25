В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах

Вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты.

Как передает Report, об этом сообщает The Economic Times.

Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западая Бенгалия, три из них зафиксировали на этой неделе. В частности, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.

Еще две медсестеры, которые работали в частной больнице недалеко от Калькутты, заразились сразу после Нового года. У обеих поднялись высокая температура и возникли проблемы с дыханием. Одна из зараженных впала в кому. Предположительно, она могла подхватить вирус во время лечения пациента, который скончался до проведения анализов.