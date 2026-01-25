Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 03:39
    Вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты.

    Как передает Report, об этом сообщает The Economic Times.

    Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западая Бенгалия, три из них зафиксировали на этой неделе. В частности, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.

    Еще две медсестеры, которые работали в частной больнице недалеко от Калькутты, заразились сразу после Нового года. У обеих поднялись высокая температура и возникли проблемы с дыханием. Одна из зараженных впала в кому. Предположительно, она могла подхватить вирус во время лечения пациента, который скончался до проведения анализов.

