Эрдоган: ООН не способна справиться с современными вызовами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформе ООН, поскольку, по его мнению, она не способна справиться с современными вызовами.

Как передает Report, об этом он сказал журналистам в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы видим, что нынешняя структура ООН, отражающая условия 80-летней давности, недостаточна для выполнения ею современных задач. Нет никаких оправданий тому, чтобы оставлять урегулирование гуманитарных кризисов на откуп странам, обладающим правом вето в Совете безопасности. Мы заявили об этом впервые 12 лет назад с трибуны ООН, указав, что мир больше пяти (постоянных членов СБ ООН). За прошедшие годы справедливость нашей оценки неоднократно подтверждалась. Даже на уровне генерального секретаря начала открыто высказываться острая необходимость реформы ООН", - заявил Эрдоган.

Он указал, что Турция всегда поддерживала усилия по реформированию ООН и будет продолжать это делать.

"На Генеральной ассамблее я повторю нашу позицию, которая отражает совесть человечества и способствует решению этих проблем. В своей речи я особо выделю гуманитарную катастрофу и зверства в секторе Газа. Мы также коснемся усилий Турции по установлению стабильности в регионе и ее вклада в поддержание международного мира", - сообщил турецкий лидер.

Эрдоган снова выразил поддержку Дамаску и сообщил, что встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани в Турецком доме в США на полях Генассамблеи ООН.