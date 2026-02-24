Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Совместное заявление ЕС: давление на Россию усилится, помощь Украине продолжится

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 14:11
    Совместное заявление ЕС: давление на Россию усилится, помощь Украине продолжится

    Евросоюз продолжит оказывать всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Антониу Кошты, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского парламента Роберты Метсола по случаю четвертой годовщины начала российско-украинской войны.

    "Мы остаемся крупнейшим донором Украины. Помимо почти 200 млрд евро помощи с 2022 года, европейские лидеры согласовали выделение Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах, чтобы обеспечить покрытие срочных бюджетных и оборонных потребностей и сохранить устойчивость перед лицом российских атак. 60 млрд евро из этого пакета будут направлены на военные нужды (программа "Porcupine"). Первый транш будет перечислен как можно скорее", - говорится в сообщении.

    В заявлении говорится, что Евросоюз будет усиливать давление на Россию, чтобы привлечь Москву к переговорам. "Мы намерены усилить давление на энергетический и финансовый сектор РФ и принять дополнительные меры против "теневого флота", - говорится в заявлении.

    Также отмечается намерение поддержать Украины и в послевоенный период, а также способствовать созданию специального трибунала для привлечения РФ к ответственности.

    "Европейский союз в рамках своих полномочий готов внести вклад в формирование надежных и убедительных гарантий безопасности, чтобы Россия больше никогда не смогла напасть на Украину. Мы привержены оперативному созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной комиссии по претензиям для Украины в рамках Совета Европы в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении.

    Aİ-nin birgə bəyanatı: Rusiyaya təzyiq gücləndiriləcək, Ukraynaya yardım davam etdiriləcək

