Жапаров уволил вице-премьера Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял решение об освобождении Бакыта Торобаева от должности заместителя председателя Кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Также от занимаемой должности освобожден министр здравоохранения республики Каныбек Досмамбетов.

Ранее Садыр Жапаров уволил трех министров - министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева, министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева и главу министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева.