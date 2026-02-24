Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Жапаров уволил вице-премьера Кыргызстана

    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 14:49
    Жапаров уволил вице-премьера Кыргызстана

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял решение об освобождении Бакыта Торобаева от должности заместителя председателя Кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

    Также от занимаемой должности освобожден министр здравоохранения республики Каныбек Досмамбетов.

    Ранее Садыр Жапаров уволил трех министров - министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева, министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева и главу министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева.

    Кыргызстан Садыр Жапаров вице-премьер Бакыт Торобаев Каныбек Досмамбетов министры
