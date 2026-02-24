Жапаров уволил вице-премьера Кыргызстана
В регионе
- 24 февраля, 2026
- 14:49
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял решение об освобождении Бакыта Торобаева от должности заместителя председателя Кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
Также от занимаемой должности освобожден министр здравоохранения республики Каныбек Досмамбетов.
Ранее Садыр Жапаров уволил трех министров - министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева, министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева и главу министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева.
Последние новости
15:13
Совет ЕС одобрил подписание пакета соглашений со ШвейцариейДругие страны
14:59
Фото
Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден "Гейдар Алиев"Kультурная политика
14:51
Бербок призвала США погасить долг перед ООНДругие страны
14:49
Жапаров уволил вице-премьера КыргызстанаВ регионе
14:48
Ливни в Бразилии унесли жизни 14 человек, сотни жителей эвакуированыДругие страны
14:47
Австралия объявила крупнейший с 2022 года пакет санкций против РФДругие страны
14:45
Фото
Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с представителями парламентов Турции и ГрузииВнешняя политика
14:38
Министр экономики Боснии и Герцеговины посетит АзербайджанВнешняя политика
14:36