МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в документе говорится:

"Прошло 34 года со дня совершенного вооруженными силами Армении Ходжалинского геноцида.

Ходжалинский геноцид является одной из самых кровавых трагедий оккупационной и геноцидальной политики Армении против Азербайджана.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении атаковали Ходжалы, находившийся в осаде с октября 1991 года с перерезанными автомобильными и энергетическими коммуникациями, и совершили массовые зверства против мирных жителей-азербайджанцев.

В ходе резни, осуществленной армянскими отрядами при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, в Ходжалы с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. 487 человек получили ранения различной степени тяжести, 1 275 человек были взяты в плен и подверглись пыткам в заложничестве. 8 семей были полностью уничтожены, 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 детей - обоих. Судьба многих заложников до сих пор неизвестна.

Эти расправы были не просто военной операцией, а частью политики этнической ненависти и дискриминации. Целенаправленные убийства азербайджанцев, осуществленные Арменией и в других населенных пунктах Азербайджана, таких как Баганис Айрым, Джамилли, Кяркиджахан, Мешяли, Малыбейли, Гарадаглы, Туг, Салакетин и др., наглядно демонстрируют систематический и спланированный характер Ходжалинского геноцида.

Ходжалинский геноцид является грубым нарушением международного права, в том числе Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других международных гуманитарных норм и стандартов. Эта трагедия как преступление против человечности должна получить достойную оценку в мировой правовой системе.

Имеющиеся факты, связанные с целенаправленным характером Ходжалинского геноцида, в том числе признания одного из организаторов геноцида - бывшего министра обороны Армении, а впоследствии главы государства Сержа Саргсяна, свидетельствуют о том, что эта трагедия была частью продуманной политики.

Сегодня в Ходжалы, являющийся одной из незаживающих ран нашего народа, как и на другие освобожденные от оккупации территории, возвращается жизнь, наше государство и наш народ не забывают жертв геноцида, увековечивая их память.

В 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида мы вновь с глубоким уважением чтим светлую память невинных жертв этой трагедии.

Да упокоит Аллах их души!".