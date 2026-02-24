В КНР призвали Москву и Киев сесть за стол переговоров
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 14:30
Китай призывает Россию и Украину сесть за стол переговоров.
Как передает Report со ссылкой на Global Times, об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
"Позиция Китая по украинскому кризису остается последовательной и ясной. КНР поддерживает все усилия, способствующие миру", - сказала она.
По словам представителя МИД КНР, в последнее время в урегулировании украинского кризиса наконец открылось окно для диалога.
"Диалог и переговоры - единственный реальный путь к разрешению кризиса. Ожидается, что все стороны воспользуются этой возможностью для достижения всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного решения", - заявила Нин.
