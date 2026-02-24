Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В КНР призвали Москву и Киев сесть за стол переговоров

    • 24 февраля, 2026
    • 14:30
    В КНР призвали Москву и Киев сесть за стол переговоров

    Китай призывает Россию и Украину сесть за стол переговоров.

    Как передает Report со ссылкой на Global Times, об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

    "Позиция Китая по украинскому кризису остается последовательной и ясной. КНР поддерживает все усилия, способствующие миру", - сказала она.

    По словам представителя МИД КНР, в последнее время в урегулировании украинского кризиса наконец открылось окно для диалога.

    "Диалог и переговоры - единственный реальный путь к разрешению кризиса. Ожидается, что все стороны воспользуются этой возможностью для достижения всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного решения", - заявила Нин.

