В КНР призвали Москву и Киев сесть за стол переговоров

Китай призывает Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Как передает Report со ссылкой на Global Times, об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Позиция Китая по украинскому кризису остается последовательной и ясной. КНР поддерживает все усилия, способствующие миру", - сказала она.

По словам представителя МИД КНР, в последнее время в урегулировании украинского кризиса наконец открылось окно для диалога.

"Диалог и переговоры - единственный реальный путь к разрешению кризиса. Ожидается, что все стороны воспользуются этой возможностью для достижения всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного решения", - заявила Нин.