Эрдоган объявил об открытии бульвара "Азербайджан" в Шанлыурфе

В турецком городе Шанлыурфа введен в эксплуатацию бульвар "Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия городской больницы Шанлыурфы.

"Сегодня помимо городской больницы и соединительных дорог мы также открываем бульвар "Азербайджан" протяженностью 2,5 километра с многоуровневой дорожной развязкой", - сообщил он.

По словам Эрдогана, это поможет снизить загруженность на дорогах: "Поздравляю министерство и подрядные фирмы, внесшие вклад в строительство развязки".