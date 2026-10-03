Эрдоган объявил об открытии бульвара "Азербайджан" в Шанлыурфе
В регионе
- 03 октября, 2026
- 19:14
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В турецком городе Шанлыурфа введен в эксплуатацию бульвар "Азербайджан".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия городской больницы Шанлыурфы.
"Сегодня помимо городской больницы и соединительных дорог мы также открываем бульвар "Азербайджан" протяженностью 2,5 километра с многоуровневой дорожной развязкой", - сообщил он.
По словам Эрдогана, это поможет снизить загруженность на дорогах: "Поздравляю министерство и подрядные фирмы, внесшие вклад в строительство развязки".
Ərdoğan Şanlıurfada Azərbaycan Bulvarının istifadəyə verildiyini açıqlayıb
Azerbaijan Boulevard opens in Türkiye's Şanlıurfa
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