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    Ərdoğan Şanlıurfada Azərbaycan Bulvarının istifadəyə verildiyini açıqlayıb

    Region
    • 03 oktyabr, 2026
    • 19:00
    Ərdoğan Şanlıurfada Azərbaycan Bulvarının istifadəyə verildiyini açıqlayıb

    Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində Azərbaycan Bulvarı istifadəyə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şanlıurfa Şəhər Xəstəxanasının açılış mərasimində deyib.

    "Bu gün şəhər xəstəxanasına və birləşdirici yollara əlavə olaraq, 2,5 kilometr uzunluğundakı Azərbaycan Bulvarı müxtəlif səviyyəli yol qovşağını da açırıq", - o bildirib.

    Ərdoğanın sözlərinə görə, bu, nəqliyyatın sıxlığını azaltmağa kömək edəcək:

    "Qovşağın inşasında əməyi olan nazirliyimizi və podratçı firmalarımızı təbrik edirəm".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı Şanlıurfa
    Эрдоган объявил об открытии бульвара "Азербайджан" в Шанлыурфе
    Azerbaijan Boulevard opens in Türkiye's Şanlıurfa
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