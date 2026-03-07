Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Эрдоган обсудил ситуацию в регионе с премьером Великобритании

    В регионе
    • 07 марта, 2026
    • 17:50
    Эрдоган обсудил ситуацию в регионе с премьером Великобритании

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, ситуацию в регионе, а также глобальные вопросы.

    Эрдоган отметил, что Турция следит за процессами на Ближнем Востоке и что продолжение конфликта может серьезно подорвать региональную и глобальную стабильность.

    Он подчеркнул, что все еще существуют возможности для создания атмосферы диалога и что усилия, направленные на установление мира, продолжаются.

    Операция США и Израиля против Ирана Реджеп Тайип Эрдоган Кир Стармер
    Ərdoğan Birləşmiş Krallığın Baş naziri ilə bölgədəki vəziyyəti müzakirə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:52

    ВВС Израиля уничтожили 16 самолетов в аэропорту Тегерана

    Другие страны
    17:51

    Ильхам Алиев выразил признательность президенту Албании за решительную позицию

    Внешняя политика
    17:50

    Эрдоган обсудил ситуацию в регионе с премьером Великобритании

    В регионе
    17:48

    Sky News: Британия готовит авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток

    Другие страны
    17:45

    Иран пригрозил гражданам жесткими мерами за фото последствий ударов США и Израиля

    Другие страны
    17:35

    Байрамов и Саидов обсудили региональные события на полях министерского заседания ОТГ

    Внешняя политика
    17:33

    В Петербурге произошел пожар на АЗС

    Другие страны
    17:16

    Турция рассматривает возможность размещения F-16 в Северном Кипре

    В регионе
    17:09

    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    Лента новостей