Эрдоган обсудил ситуацию в регионе с премьером Великобритании
В регионе
- 07 марта, 2026
- 17:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, ситуацию в регионе, а также глобальные вопросы.
Эрдоган отметил, что Турция следит за процессами на Ближнем Востоке и что продолжение конфликта может серьезно подорвать региональную и глобальную стабильность.
Он подчеркнул, что все еще существуют возможности для создания атмосферы диалога и что усилия, направленные на установление мира, продолжаются.
