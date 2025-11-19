Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Эрдоган: Турция продолжит поддерживать крымских татар

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 20:19
    Эрдоган: Турция продолжит поддерживать крымских татар

    Турция продолжит оказывать поддержку крымским татарам.

    Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре.

    Турецкий лидер отметил, что они с Зеленским обсудили ряд двусторонних вопросов:

    "Мы вновь заявили о поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего стратегического партнера Украины. Хочу также отметить, что мы продолжим поддерживать крымских татар, имеющих исторические и культурные связи с Украиной".

