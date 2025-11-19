Эрдоган: Турция продолжит поддерживать крымских татар
- 19 ноября, 2025
- 20:19
Турция продолжит оказывать поддержку крымским татарам.
Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре.
Турецкий лидер отметил, что они с Зеленским обсудили ряд двусторонних вопросов:
"Мы вновь заявили о поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего стратегического партнера Украины. Хочу также отметить, что мы продолжим поддерживать крымских татар, имеющих исторические и культурные связи с Украиной".
