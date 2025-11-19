İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Ərdoğan: Krım tatarlarına dəstəyimiz davam edəcək

    Region
    • 19 noyabr, 2025
    • 20:08
    Ərdoğan: Krım tatarlarına dəstəyimiz davam edəcək

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, Türkiyənin Krım tatarlarına dəstəyi davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Ərdoğan bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə Ankarada keçirdiyi birgə brifinqdə danışıb.

    Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, bu gün Volodimir Zelenski ilə görüşdə bir sıra ikitərəfli məsələləri müzakirə ediblər:

    "Strateji tərəfdaşımız Ukraynanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyinin tərəfdarı olduğumuzu bir daha bildirdik. Ukrayna ilə aramızda tarixi və mədəni bağ olan Krım tatarlarına dəstəyimizin də davam edəcəyini qeyd etmək istəyirəm".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Volodimir Zelenski Krım tatarları
    Эрдоган: Турция продолжит поддерживать крымских татар

    Son xəbərlər

    21:20

    İslamiadanın qalibi olan Azərbaycan güləşçisi: "Finalda qələbə qazanamaq çox sevindiricidir"

    Fərdi
    21:12

    KİV: ABŞ Ukraynanın öz ərazilərindən imtina etməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    21:11
    Foto

    AFFA rəsmisi UEFA-nın iclasında iştirak edib

    Futbol
    21:09

    ADB Azərbaycanda universal səhiyyə əhatəsini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Maliyyə
    21:02
    Foto

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi İslamiadada qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Komanda
    20:56

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ enerji sahəsində 30 milyard dollarlıq sazişlər imzalayacaq

    Digər ölkələr
    20:53

    FIBA Avropa Kuboku: "Abşeron Lions" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Komanda
    20:50

    Artem Nekrasov Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edəcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Bir qrup Füzuli sakini Qurbanqulu Berdiməhəmmədova təşəkkür məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti