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Эрдоган: Наш народ сильно пострадал от политических конфликтов, разногласий

Эрдоган: Наш народ сильно пострадал от политических конфликтов, разногласий "Наш народ сильно пострадал от политических конфликтов, разногласий. Кемаль Кылычдароглу сегодня шагает с теми, кто вышвырнул Конституцию Турции. А мы, наоборот, читаем нашу Конституцию и действуем в соответствии с ней".
В регионе
26 мая 2023 г. 20:18
Эрдоган: Наш народ сильно пострадал от политических конфликтов, разногласий

"Наш народ сильно пострадал от политических конфликтов, разногласий. Кемаль Кылычдароглу сегодня шагает с теми, кто вышвырнул Конституцию Турции. А мы, наоборот, читаем нашу Конституцию и действуем в соответствии с ней".

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом заявил кандидат в президенты, председатель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге 26 мая в Стамбуле.

Он отметил, что 14 мая они провели самые масштабные выборы в истории Турции: "Я благодарен всем, кто идет на выборы, независимо от их голоса".

Эрдоган сказал, что "Республиканский союз" представлен 323 депутатами в парламенте: "Я хочу спросить у Кемаля Кылычдароглу. Как ты сможешь работать с этим парламентом?

После этого остается всего один шаг. Турецкий народ не допустит двузначности во втором туре. Думаю, наша нация 28 мая также проголосует за Реджепа Тайипа Эрдогана".

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Версия на английском языке Erdogan: Turkish people suffered greatly from political conflicts, disagreements
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Biz xalq olaraq siyasi qarşıdurmalardan, didişmələrdən çox əziyyət çəkmişik"

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