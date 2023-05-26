Эрдоган: Наш народ сильно пострадал от политических конфликтов, разногласий

"Наш народ сильно пострадал от политических конфликтов, разногласий. Кемаль Кылычдароглу сегодня шагает с теми, кто вышвырнул Конституцию Турции. А мы, наоборот, читаем нашу Конституцию и действуем в соответствии с ней".

"Наш народ сильно пострадал от политических конфликтов, разногласий. Кемаль Кылычдароглу сегодня шагает с теми, кто вышвырнул Конституцию Турции. А мы, наоборот, читаем нашу Конституцию и действуем в соответствии с ней".

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом заявил кандидат в президенты, председатель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге 26 мая в Стамбуле.

Он отметил, что 14 мая они провели самые масштабные выборы в истории Турции: "Я благодарен всем, кто идет на выборы, независимо от их голоса".

Эрдоган сказал, что "Республиканский союз" представлен 323 депутатами в парламенте: "Я хочу спросить у Кемаля Кылычдароглу. Как ты сможешь работать с этим парламентом?

После этого остается всего один шаг. Турецкий народ не допустит двузначности во втором туре. Думаю, наша нация 28 мая также проголосует за Реджепа Тайипа Эрдогана".