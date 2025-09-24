Эрдоган намерен продвигать стамбульский процесс по урегулированию российско-украинского конфликта
В регионе
- 24 сентября, 2025
- 22:48
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом он заявил на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке.
"Наш президент заявил, что Турция прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной, и о своем желании продвигать переговоры в Стамбуле с ориентиром на результат", - сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам встречи.
Последние новости
22:58
Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с португальским коллегой в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
22:56
Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
22:48
Эрдоган намерен продвигать стамбульский процесс по урегулированию российско-украинского конфликтаВ регионе
22:38
Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 53 человек - ОБНОВЛЕНО-4Происшествия
22:34
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
22:31
Мулино: Панамский канал навсегда останется собственностью ПанамыДругие
22:13
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и гендиректором компании Ares Management - ОБНОВЛЕНОБизнес
22:12
Аш-Шараа: Сирия заинтересована в дипломатическом урегулировании с ИзраилемДругие страны
22:09