Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Эрдоган намерен продвигать стамбульский процесс по урегулированию российско-украинского конфликта

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 22:48
    Эрдоган намерен продвигать стамбульский процесс по урегулированию российско-украинского конфликта

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом он заявил на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке.

    "Наш президент заявил, что Турция прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной, и о своем желании продвигать переговоры в Стамбуле с ориентиром на результат", - сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам встречи.

    Реджеп Тайип Эрдоган Эмманюэль Макрон стамбульские договоренности российско-украинская война

    Последние новости

    22:58
    Фото

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с португальским коллегой в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    22:56
    Фото

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    22:48

    Эрдоган намерен продвигать стамбульский процесс по урегулированию российско-украинского конфликта

    В регионе
    22:38

    Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 53 человек - ОБНОВЛЕНО-4

    Происшествия
    22:34
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    22:31

    Мулино: Панамский канал навсегда останется собственностью Панамы

    Другие
    22:13
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и гендиректором компании Ares Management - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    22:12

    Аш-Шараа: Сирия заинтересована в дипломатическом урегулировании с Израилем

    Другие страны
    22:09

    Минэнерго США: Уголь будет сохранять актуальность еще десятки лет

    Другие страны
    Лента новостей