Эрдоган намерен продвигать стамбульский процесс по урегулированию российско-украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом он заявил на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке.

"Наш президент заявил, что Турция прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной, и о своем желании продвигать переговоры в Стамбуле с ориентиром на результат", - сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам встречи.