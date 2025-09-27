Эрдоган: На Генассамблее ООН приняты важные решения по Палестине

В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были предприняты важные шаги для обеспечения признания Государства Палестина.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

По его словам, правительство Израиля всячески демонстрирует настрой на продолжение войны.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать усилия по прекращению израильских атак на сектор Газа и обеспечению бесперебойного потока гуманитарной помощи для жителей анклава.

Лидеры также обсудили двусторонние, региональные и другие международные вопросы.