Эрдоган: На Генассамблее ООН приняты важные решения по Палестине
- 27 сентября, 2025
- 22:24
В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были предприняты важные шаги для обеспечения признания Государства Палестина.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
По его словам, правительство Израиля всячески демонстрирует настрой на продолжение войны.
Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать усилия по прекращению израильских атак на сектор Газа и обеспечению бесперебойного потока гуманитарной помощи для жителей анклава.
Лидеры также обсудили двусторонние, региональные и другие международные вопросы.
