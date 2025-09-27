Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Эрдоган: На Генассамблее ООН приняты важные решения по Палестине

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 22:24
    В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были предприняты важные шаги для обеспечения признания Государства Палестина.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

    По его словам, правительство Израиля всячески демонстрирует настрой на продолжение войны.

    Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать усилия по прекращению израильских атак на сектор Газа и обеспечению бесперебойного потока гуманитарной помощи для жителей анклава.

    Лидеры также обсудили двусторонние, региональные и другие международные вопросы.

