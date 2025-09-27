Ərdoğan: BMT Baş Assambleyasında Fələstinlə bağlı mühüm addımlar atılıb
Region
- 27 sentyabr, 2025
- 22:07
BMT Baş Assambleyasının bu ilki sessiyasında Fələstində ikidövlətli həllin təmin olunması üçün vacib addımlar atıldı.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançeslə telefon danışığında deyib.
Onun sözlərinə görə, İsrail hökuməti hər addımı ilə sülh istəmədiyini göstərir.
Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə İsrailin Qəzzaya hücumlarını dayandırmaq və sektora humanitar yardımın fasiləsiz axınının təminatı üçün səylərini davam etdirəcək.
Liderlər, həmçinin ikitərəfli, regional və digər beynəlxalq məsələlər barədə danışıblar.
Son xəbərlər
22:41
Hacıqabulda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıbHadisə
22:41
Foto
Video
"Euronews" İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışından reportaj hazırlayıbXarici siyasət
22:33
Norveçin Erlann aviabazası yaxınlığında PUA-lar aşkarlanıbDigər ölkələr
22:16
Bakı-Quba yolunda avtomobil piyadanı vurubHadisə
22:07
Ərdoğan: BMT Baş Assambleyasında Fələstinlə bağlı mühüm addımlar atılıbRegion
21:59
Lavrov: ABŞ və Rusiya səfirliklərin fəaliyyəti ilə bağlı növbəti danışıqlar aparacaqRegion
21:45
Foto
Zəngilan və Cəbrayılda Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilibDaxili siyasət
21:43
Tramp Heqsetə Portlendi "Antifa"dan qorumağı tapşırıbDigər ölkələr
21:26
Foto