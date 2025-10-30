Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 17:30
    Эрдоган: Мы выразили свои ожидания от Германии в отношении полноправного членства в ЕС

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил ожидания своей страны от Германии в отношении полноправного членства в Европейском союзе.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, находящимся с визитом в Турции.

    "На состоявшихся сегодня переговорах, как союзники по НАТО, мы обсудили наши двусторонние отношения и международные вопросы, исходя из общих интересов. Мы также выразили им свои ожидания по поводу нашего полноправного членства в Европейском союзе, которое рассматриваем как стратегическую цель. Если решимость, проявленная Турцией в данном вопросе, будет должным образом оценена на уровне Европейского союза, мы уверены, что сможем добиться значительного прогресса в кратчайшие сроки", - отметил Эрдоган.

    Ərdoğan: Avropa İttifaqına tam üzvlüklə bağlı Almaniyadan gözləntilərimizi ifadə etmişik

