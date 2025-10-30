İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ərdoğan: Avropa İttifaqına tam üzvlüklə bağlı Almaniyadan gözləntilərimizi ifadə etmişik

    Region
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:12
    Ərdoğan: Avropa İttifaqına tam üzvlüklə bağlı Almaniyadan gözləntilərimizi ifadə etmişik

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin Avropa İttifaqına tam üzvlüklə bağlı Almaniyadan gözləntilərini ifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti ölkəsində səfərdə olan Almaniyanın Kansleri Fridrix Mertslə birlikdə mətbuata bəyanatında deyib.

    "Bu gün apardığımız danışıqlarda NATO müttəfiqləri olaraq, ortaq maraqlarımız zəminində ikitərəfli münasibətlərimizi və beynəlxalq məsələləri müzakirə etdik. Həmçinin strateji hədəf kimi gördüyümüz Avropa İttifaqına tam üzvlüyümüzlə bağlı onlardan gözləntilərimizi ifadə etdik. Türkiyənin bu məsələdə nümayiş etdirdiyi qətiyyətli iradənin İttifaq səviyyəsində layiqincə dəyərləndirilməsi halında, çox qısa müddətdə ciddi irəliləyiş əldə edə biləcəyimizə inanırıq".

    Öz növbəsində kansler bəyan edib ki, Türkiyəni Avropa İttifaqında görmək istəyir.

    Эрдоган: Мы выразили свои ожидания от Германии в отношении полноправного членства в ЕС

