    Эрдоган: Многоаспектный подход необходим для укрепления регионального мира

    Шаги, предпринимаемые для регионального мира, должны быть многоаспектными.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT, эти мысли изложены в статье Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана под заголовком "Общий путь к миру и справедливости", опубликованной в ведущей китайской газете People"s Daily.

    Президент Турции подчеркнул, что экономические связи, инфраструктурные проекты, энергетическое сотрудничество и культурный обмен являются институциональными факторами, укрепляющими доверие: "Турция продолжит действовать как актор, укрепляющий глобальную стабильность, повышающий потенциал гуманитарной помощи и предлагающий решения на многосторонних платформах, реализуя проекты в различных регионах".

    Сообщив о намерении встретиться с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином во время визита в Китай, Р.Т. Эрдоган выразил надежду, что эта встреча поспособствует укреплению взаимного доверия и углублению двусторонних отношений.

    "Как Турция, опираясь на силу и опыт прошлого, формируем настоящее и строим будущее на основе мира, безопасности и сотрудничества. Каждый шаг открывает новые горизонты, начиная с нашего региона и распространяясь на весь мир. Мы будем продолжать нести ответственность с намерением поддерживать открытые каналы диалога и решать кризисы. Мы верим, что объединение международного сообщества вокруг общего сознания и общих интересов, где ведущую роль играет Китайская Народная Республика, откроет двери к более справедливому и процветающему миру".

