    Region
    • 31 avqust, 2025
    • 12:55
    Türkiyə Prezidenti: Regional sülh üçün atılan addımlar çoxşaxəli olmalıdır

    Regional sülh üçün atılan addımlar çoxşaxəli olmalıdır.

    "Report" TRT-yə istinadən xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Çinin aparıcı media orqanlarından olan "People"s Daily" qəzetində yayımlanan "Sülh və ədalət üçün ortaq yol" başlıqlı məqaləsində yer alıb.

    Türkiyə Prezidenti vurğulayıb ki, iqtisadi əlaqələr, infrastruktur layihələri, enerji əməkdaşlıqları və mədəni mübadilə etimadı möhkəmləndirən institusional amillərdir: "Türkiyə müxtəlif coğrafiyalarda həyata keçirdiyi layihələrlə qlobal sabitliyi gücləndirən, humanitar yardım potensialını artıran və çoxtərəfli platformalarda həll yolları təklif edən bir aktor olaraq fəaliyyətini davam etdirəcəkdir".

    Çinə səfəri zamanı Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin ilə görüşəcəyini bidirən R.T. Ərdoğan bu görüşün qarşılıqlı etimadın möhkəmlənməsinə və ikitərəfli əlaqələrin dərinləşməsinə töhfə verəcəyinə ümid etdiyini vurğulayıb.

    "Türkiyə olaraq keçmişdən aldığımız güc və təcrübə ilə bu günü formalaşdırır, sabahı isə sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq əsasında inşa edirik. Atılan hər addım bölgəmizdən başlayaraq dünyaya yeni üfüqlər açır. Dialoq kanallarını açıq saxlamağa və böhranları həll etməyə yönəlmiş iradə ilə məsuliyyət daşımağa davam edəcəyik. Çin Xalq Respublikasının aparıcı aktor olduğu beynəlxalq ictimaiyyətin ortaq vicdan və ümumi maraqlar ətrafında birləşməsinin daha ədalətli və firavan bir dünyanın qapısını açacağına inanırıq".

    Эрдоган: Многоаспектный подход необходим для укрепления регионального мира

