Эрдоган: Мирные переговоры по Украине вновь пройдут в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в обозримом будущем в стране вновь будут организованы переговоры между Россией и Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в обозримом будущем в стране вновь будут организованы переговоры между Россией и Украиной.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер заявил после заседания Кабинета министров.

Глава государства подчеркнул, что Анкара с самого начала конфликта придерживается сбалансированной и миротворческой позиции.

"Зерновой коридор и обмен пленными - это результат нашей политики, ориентированной на мир. После первого раунда переговоров 16 мая был осуществлен обмен тысячей пленных с каждой стороны. По итогам второго раунда 2 июня, тела 7 060 украинских военнослужащих были переданы в обмен на 997 погибших российских военных", - отметил он.

Эрдоган продолжил, что после третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле 23 июля при содействии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана было принято решение об обмене не менее 1200 военнопленными с каждой стороны.

"Мы убеждены, что эта война должна закончиться. Турция готова вновь принять мирные переговоры", - заявил глава турецкого государства.