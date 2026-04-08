Эрдоган и Трамп обсудили договоренность о прекращении огня между США и Ираном
- 08 апреля, 2026
- 19:01
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили актуальные события в регионе, в частности, объявленное накануне соглашение о прекращение огня.
Как передает Report, об этом сообщил Haber Global.
Отмечается, что Эрдоган выразил удовлетворение перемирием, призвав эффективно использовать его в качестве первого шага на пути к заключению устойчивого мирного соглашения.
