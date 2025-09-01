Эрдоган и Пезешкиан обсудили мирный процесс на Южном Кавказе - ОБНОВЛЕНО
- 01 сентября, 2025
- 17:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом мирный процесс на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом сообщает канцелярия президента Турции.
Встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.
"В ходе встречи президент Эрдоган и президент Ирана Пезешкиан обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии, израильских атаках на сектор Газа и мирном процессе на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.
Эрдоган также заявил, что Турция приветствует переговоры по ядерной программе Ирана и продолжит поддерживать Иран в этом вопросе.
Главы государств обсудили в том числе двусторонние отношения, актуальные региональные и международные вопросы, развитие сотрудничества.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках 25-го Саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
