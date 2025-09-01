    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Эрдоган и Пезешкиан обсудили мирный процесс на Южном Кавказе - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 17:00
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом мирный процесс на Южном Кавказе.

    Как передает Report, об этом сообщает канцелярия президента Турции. 

    Встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

    "В ходе встречи президент Эрдоган и президент Ирана Пезешкиан обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии, израильских атаках на сектор Газа и мирном процессе на Южном Кавказе", - говорится в заявлении. 

    Эрдоган также заявил, что Турция приветствует переговоры по ядерной программе Ирана и продолжит поддерживать Иран в этом вопросе.

    Главы государств обсудили в том числе двусторонние отношения, актуальные региональные и международные вопросы, развитие сотрудничества. 

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках 25-го Саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом информирует "Haber Global".

    Турция   Реджеп Тайип Эрдоган   Иран   Масуд Пезешкиан   ШОС   Южный Кавказ  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ərdoğan və Pezeşkian Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə ediblər - YENİLƏNİB
    Английская версия Английская версия
    Erdogan meets Iranian President Pezeshkian at SCO summit

