Эрдоган и Пезешкиан обсудили мирный процесс на Южном Кавказе - ОБНОВЛЕНО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом мирный процесс на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом сообщает канцелярия президента Турции.

Встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

"В ходе встречи президент Эрдоган и президент Ирана Пезешкиан обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии, израильских атаках на сектор Газа и мирном процессе на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.

Эрдоган также заявил, что Турция приветствует переговоры по ядерной программе Ирана и продолжит поддерживать Иран в этом вопросе.

Главы государств обсудили в том числе двусторонние отношения, актуальные региональные и международные вопросы, развитие сотрудничества.

16:29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках 25-го Саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом информирует "Haber Global".