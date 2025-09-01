    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Ərdoğan və Pezeşkian Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Region
    • 01 sentyabr, 2025
    • 17:08
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iranlı həmkarı Məsud Pezeşkian ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin administrasiyası məlumat yayıb.

    Görüş Çinin Tiencin şəhərində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammiti çərçivəsində baş tutub.

    "Görüş zamanı Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Suriyadakı cari vəziyyət, İsrailin Qəzza zolağına hücumları və Cənubi Qafqazda sülh prosesi barədə fikir mübadiləsi aparıblar", - bəyanatda bildirilib.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25-ci Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Toplantısı çərçivəsində İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ilə görüşüb.

