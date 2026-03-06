Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Эрдоган и Мелони обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 06 марта, 2026
    • 16:14
    Эрдоган и Мелони обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ситуацию на Ближнем Востоке.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

    Эрдоган отметил, что Анкара внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана и изучает возможные последствия для региона. По его словам, турецкая сторона доводит до заинтересованных сторон рекомендации о необходимости избегать шагов, которые могут подорвать стабильность.

    Президент Турции также подчеркнул важность усиления дипломатических механизмов. По его словам, продолжающийся конфликт создает риски не только для региона, но и для глобальной безопасности.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали ряд ближневосточных государств, где имеются базы США. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Операция США и Израиля против Ирана Реджеп Тайип Эрдоган Джорджа Мелони Али Хаменеи
