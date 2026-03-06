Эрдоган и Мелони обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что Анкара внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана и изучает возможные последствия для региона. По его словам, турецкая сторона доводит до заинтересованных сторон рекомендации о необходимости избегать шагов, которые могут подорвать стабильность.

Президент Турции также подчеркнул важность усиления дипломатических механизмов. По его словам, продолжающийся конфликт создает риски не только для региона, но и для глобальной безопасности.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали ряд ближневосточных государств, где имеются базы США. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.