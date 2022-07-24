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Эрдоган: Греция нарушает условия Лозаннского договора

Эрдоган: Греция нарушает условия Лозаннского договора Греция нарушает условия Лозаннского мирного договора.
В регионе
24 июля 2022 г. 15:29
Эрдоган: Греция нарушает условия Лозаннского договора

Греция нарушает условия Лозаннского мирного договора.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Лозаннским мирным договором были установлены наши сухопутные границы, обеспечены права турецкого меньшинства, оставшегося в Греции, подтвержден невоенный статус греческих островов, расположенных вблизи наших берегов. Турция внимательно следила за выполнением Лозаннского договора в течение 99 лет, прошедших с момента его подписания. Но в последнее время Греция нарушает условия, прописанные в договоре, в частности, права турецкого меньшинства", - добавил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: Greece violates terms of Lausanne Treaty
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Yunanıstan Lozanna müqaviləsinin şərtlərini pozur"

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