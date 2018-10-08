Эрдоган: Эр-Рияд должен доказать, что Джамал Кашикчи покинул генконсульство в Стамбуле

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия должна доказать, что журналист Джамал Кашикчи покинул генконсульство страны в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Будапеште.

"Должностные лица консульства не могут отделаться, просто говоря, что он покинул консульство, компетентные власти должны это доказать <...> Если он ушел, вы должны доказать это снимками", - заявил Эрдоган.

Напомним, 2 октября известный арабский журналист-оппозиционер, корреспондент газеты "Washington Post" Дж.Кашикчи вошел в генкосульство Саудовской Аравии в Стамбуле и больше не вернулся.