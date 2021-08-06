Эрдоган: Большинство лесных пожаров в Турции локализованы

Из 208 пожаров, произошедших с конца июля в 44 провинциях Турции, локализованы 196 очагов возгорания. В пяти провинциях - Анталья, Мугла, Испарта, Айдын и Денизли - продолжается тушение 12 пожаров.

Из 208 пожаров, произошедших с конца июля в 44 провинциях Турции, локализованы 196 очагов возгорания. В пяти провинциях - Анталья, Мугла, Испарта, Айдын и Денизли - продолжается тушение 12 пожаров.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

Глава государства подчеркнул, что государство направило все усилия на борьбу с пожарами.

По его словам, только вертолетов в тушении пожаров задействовано 56 единиц.

Эрдоган отметил, что Украина направила в Турцию пять вертолетов с приборами ночного видения. Эти машины будут задействованы в тушении лесов в круглосуточном режиме.

Турецкий лидер привлек внимание к поддержке, оказываемой Турции многими странами региона.

В качестве примера он привлек внимание к позиции Азербайджана.

"Более шестисот профессиональных пожарных из Азербайджана участвуют в тушении лесных пожаров в Турции. В ближайшее время прибудет еще сто азербайджанских пожарных", - сказал президент.