Премьер Грузии отправился с визитом в Турцию

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с официальным визитом в Турцию.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с официальным визитом в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в очном и расширенном формате, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.

В состав делегации вошли глава Минэкономики Леван Давиташвили, глава Минобороны Ираклий Чиковани, глава МИД Илья Дарчиашвили, глава Минобразования Георгий Амилахвари, глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.