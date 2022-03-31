Эрдоган: Армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал недавние провокации, совершенные незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал недавние провокации, совершенные незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Как сообщает Report, отвечая на вопросы журналистов по прибытии из Узбекистана Эрдоган отметил, что Азербайджан полностью соблюдает положения трехстороннего заявления.

"Со стороны Азербайджана нет никаких нарушений. Была защитная реакция на нападки на Азербайджан. Главное - обеспечить полный вывод армянских вооруженных формирований с международно признанных территорий Азербайджана в соответствии с положениями трехстороннего заявления", - отметил президент.