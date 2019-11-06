Эрдоган: Арестована супруга Абу Бакра аль-Багдади

Арестована супруга убитого в прошлом месяце лидера террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, аль-Багдади убили в туннеле в ходе спецоперации США.

"Я говорю об этом впервые - мы задержали его супругу и сестру. Однако не создавали из этого такой шум", - сказал Эрдоган.

Отметим, что Абу Бакр аль-Багдади, основатель ИГИЛ, был убит 27 октября в результате операции, проведенной американскими военнослужащими в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб. Аль-Багдади пытался скрыться в тупиковом туннеле. Сначала он пытался отстреливаться оттуда, однако затем подорвал себя.