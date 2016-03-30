Эксперты ВШЭ: Кризис в России продлится до 2020 года

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Российская экономика вряд ли выйдет из нынешнего кризиса в ближайшие четыре года, прогнозируют эксперты Центра развития Высшей школы экономики, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Эксперты разработали два сценария развития ситуации в России в 2016-2020 годах. Согласно первому сценарию, цены на нефть сохранятся на уровне 35 долларов за баррель до конца 2020 года.

В этом случае ВВП за 2015-2019 годы может сократиться на 8,1%. В 2016 году экономика снизится на 1,6%.

Второй сценарий предполагает, что цены на нефть в этом году вырастут до 45 долларов за баррель, а в 2017-2020 годах стабилизируются на уровне 50 долларов.

Если будет реализован второй сценарий, в 2016 году экономика сократится на 0,6%, а общие экономические потери за 2015-2019 годы составят около 5,6%.

При обоих сценариях будет происходить сокращение бюджетных расходов на социальную сферу, отмечают эксперты.

В целом реальные доходы населения будут снижаться еще два-три года.