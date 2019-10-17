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Соратник Порошенко пытался выехать из Украины, но был задержан

Экс-замсекретаря СНБО пытался выехать из Украины, но был задержан

Экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский пытался выехать из Украины, и был задержан сотрудниками НАБУ. Как передает report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил экс-народный депутат Сергей Лещенко. 

По его словам, Гладковский пытался вылететь из Украины, но его не выпустили из страны. 

"Близкий соратник президента Порошенко, экс-зам секретаря СНБОУ Олег Гладковский задержан НАБУ. Олег Гладковский в четверг днем пытался вылететь из Украины. Его не выпустили из страны. После этого поехал в ресторан на Бориспольской трассе и там был задержан НАБУ", - написал Лещенко. 

Он также добавил, что задержание Гладковского "было согласовано руководством Генпрокуратуры". 

Также, Лещенко опубликовал фото задержания Гладковского силами НАБУ в ресторане Kidev на Бориспольской трассе. 

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