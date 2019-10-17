Соратник Порошенко пытался выехать из Украины, но был задержан

Экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский пытался выехать из Украины, и был задержан сотрудниками НАБУ. Как передает report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил экс-народный депутат Сергей Лещенко.

По его словам, Гладковский пытался вылететь из Украины, но его не выпустили из страны.

"Близкий соратник президента Порошенко, экс-зам секретаря СНБОУ Олег Гладковский задержан НАБУ. Олег Гладковский в четверг днем пытался вылететь из Украины. Его не выпустили из страны. После этого поехал в ресторан на Бориспольской трассе и там был задержан НАБУ", - написал Лещенко.

Он также добавил, что задержание Гладковского "было согласовано руководством Генпрокуратуры".

Также, Лещенко опубликовал фото задержания Гладковского силами НАБУ в ресторане Kidev на Бориспольской трассе.