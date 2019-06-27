Экс-президента Кыргызстана Атамбаева лишили неприкосновенности

Парламент Кыргызстана лишил неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".
За лишение А.Атамбаева статуса бывшего главы государства проголосовали 103 из 110 депутатов.
Отмечается, что с потерей этого статуса он лишается и неприкосновенности.
Ранее Генеральная прокуратура нашла признаки коррупции в действиях А.Атамбаева на посту главы государства.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 годы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости