Генпрокуратура Кыргызстана одобрила отмену неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Генеральная прокуратура Кыргызстана одобрила предложение депутатов парламента о лишении неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во время заседания парламента генпрокурор республики Откурбек Джамшитов.

"Представление генеральной прокуратуры о лишении Атамбаева неприкосновенности направлено в парламент", - заявил он.

По его словам, в главном надзорном органе считают, что бывший глава государства может быть причастен к перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

В Кыргызстане 13 июня была создана парламентская комиссия по снятию неприкосновенности с экс-президента, в ее состав вошли представители всех шести фракций.

Как планируется, вопрос о лишении бывшего президента неприкосновенности будет рассмотрен в Верховном Совете Кыргызстана 25 июня. Ранее представители правоохранительных органов республики объявили о наличии уголовных дел в отношении Атамбаева.