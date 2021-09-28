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Бикдели: Восстановление железнодорожного сообщения в регионе станет большим достижением

Бикдели: Восстановление железнодорожного сообщения в регионе станет большим достижением Восстановление железнодорожного сообщения в регионе Южного Кавказа будет играть большую роль и для Ирана, и ее соседних стран
В регионе
28 сентября 2021 г. 18:22
Бикдели: Восстановление железнодорожного сообщения в регионе станет большим достижением
Алиреза Бикдели

Восстановление железнодорожного сообщения в регионе Южного Кавказа будет играть большую роль и для Ирана, и ее соседних стран.

Об этом Report рассказал экс-посол Исламской Республики Иран в Турецкой Республике, эксперт Валдайского клуба Алиреза Бикдели, комментируя трёхстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Россией и Ираном.

"Это станет главным достижением. Разблокирование транспортных путей будет способствовать выстраиванию дружеских отношений между народами Азербайджана, Турции и Ирана, решению общественных, культурных и экономических вопросов между тремя странами и развитию туризма", - заявил Алиреза Бикдели.

Он отметил, что препятствия на пути открытия железной дороги должны быть разрешены в ближайшее время: "До 1990 года у нас был там железнодорожный коридор - из Азербайджана в Иран через Нахчыван. И этот коридор был для нас очень важным. После начала Первой Карабахской войны сначала этот коридор со стороны Зангезура был перекрыт Арменией, а затем закрылась дорога между Нахчываном и Арменией. И у Ирана, который никогда не был стороной конфликта, перекрылись железнодорожные сообщения с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Россией и северной Европой. Это продолжается и по сей день. Нужно решить этот вопрос в ближайшее время".

Бикдели также отметил, что реализация проекта Решт-Астара-Казвин станет большим достижением для Ирана и поможет объединить экономику Азербайджана, Ирана и России: "После открытия этой дороги мы сможем открыть второй коридор между Ираном и Турцией через железную дорогу Карс-Гюмри-Нахчыван-Мегри-Баку. И это окажет очень большое влияние на укрепление экономических связей между Ираном и Турцией".

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