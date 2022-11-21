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Экс-начальника охраны Сержа Саргсяна обвинили в вымогательстве

Экс-начальника охраны Сержа Саргсяна обвинили в вымогательстве Возбуждено уголовное дело против экс-главы охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Вачагана Казаряна, его супруги и директора принадлежащего им клуба "Янс" по обвинению в вымогательстве с применением угрозы насилия. На основании уголовного де
В регионе
21 ноября 2022 г. 11:04
Экс-начальника охраны Сержа Саргсяна обвинили в вымогательстве

Возбуждено уголовное дело против экс-главы охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Вачагана Казаряна, его супруги и директора принадлежащего им клуба "Янс" по обвинению в вымогательстве с применением угрозы насилия. На основании уголовного дела в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Генпрокуратура страны сообщила, что в настоящее время с целью полноценного выяснения обстоятельств предполагаемого преступления ведутся производственные и доказательные действия.

Прокуратура напоминает и подробности криминальной истории. О ней, к слову, мы писали еще в 2019 году.

По версии правоохранителей, в 2017 году директор узнал о том, что бухгалтер Сусанна Аристакесян не внесла полученную у посетителей сумму в кассу, и сообщил об этом фактическому владельцу заведения - Казаряну и его супруге. Несмотря на то, что речь шла всего лишь о 40 тыс. драмах, которые бухгалтер якобы не внесла в кассу, супруги решили угрозами "выбить" эти деньги у женщины сразу 40 млн драмов (около 100 тыс. долларов по текущему курсу).

Казарян был задержан 25 июня 2018 года, когда выходил из банка с портфелем, полным денег. У него нашли 123 тыс. долларов и 436 млн драмов (904 тыс. долларов). При обыске в его доме у его супруги нашли 35 млн драмов (72,5 тыс. долларов), 1,11 млн долларов и 230,5 тыс. евро. А в принадлежащем Казаряну "Янс Клубе" нашли свыше 1,5 млн долларов наличными. Он был арестован, а спустя некоторое время освобожден под залог. За период следствия он вернул в бюджет 5,8 млн долларов.

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