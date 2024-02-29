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Экс-министра культуры Казахстана приговорили к 11 годам лишения свободы

Экс-министра культуры Казахстана приговорили к 11 годам лишения свободы Экс-министру культуры Казахстана Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли окончательный приговор - 11 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
В регионе
29 февраля 2024 г. 16:31
Экс-министра культуры Казахстана приговорили к 11 годам лишения свободы

Экс-министру культуры Казахстана Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли окончательный приговор - 11 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В июне 2023 года его признали виновным в крупной растрате при проведении выставки "Шествие Золотого человека". Тогда Мухамедиулы получил восемь лет лишения свободы.

13 февраля этого года уже за попытку дачи взятки в особо крупном размере он получил 11 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

На момент преступления Мухамедиулы уже находился в следственном изоляторе и взятку пытался передать через жену. Ее тоже осудили – дали 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

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Версия на английском языке Former Kazakh culture minister sentenced to 11 years in prison
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda sabiq nazir 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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