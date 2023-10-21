Экс-министр юстиции Казахстана задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Бывшего министра юстиции Казахстана задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Бывшего министра юстиции Казахстана задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сказано в сообщении Антикоррупционной службы.

"Антикоррупционной службой в целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов, задержан экс-министр юстиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, экс-министр пролоббировал интересы аффилированной компании, ежегодно заключая с ней контрактов на оказание "заведомо не требующихся услуг".

Работа по возврату активов продолжается, отметили в Антикоррупционной службе.

С 2022 года Антикоррупционная служба добилась возврата 856 млрд тенге незаконно приобретенных активов в Казахстан. До конца 2023 ведомство планирует вернуть еще около 180 млрд тенге.