Экс-министр юстиции Казахстана задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Бывшего министра юстиции Казахстана задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сказано в сообщении Антикоррупционной службы.
"Антикоррупционной службой в целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов, задержан экс-министр юстиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, экс-министр пролоббировал интересы аффилированной компании, ежегодно заключая с ней контрактов на оказание "заведомо не требующихся услуг".
Работа по возврату активов продолжается, отметили в Антикоррупционной службе.
С 2022 года Антикоррупционная служба добилась возврата 856 млрд тенге незаконно приобретенных активов в Казахстан. До конца 2023 ведомство планирует вернуть еще около 180 млрд тенге.